Coronavirus, il bollettino di oggi 23 luglio: 306 nuovi positivi e 10 decessi (Di giovedì 23 luglio 2020) Tornano a crescere i numeri sui contagiati da Coronavirus nelle ultime 24 ore. Secondo i dati forniti dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19, infatti, oggi i nuovi positivi sono 306, mentre ieri erano 282. Si registrano inoltre 10 nuovi decessi, uno in più rispetto a ieri. Il numero complessivo delle vittime causate dal Coronavirus sale quindi a 35.092. I casi totali dall’inizio dell’emergenza, invece, sono 245.338. Attualmente, il numero di positivi è di 12.404 persone, 82 in più di ieri. I guariti sono 197.842, 214 in più solamente nelle ultime 24 ore. >>Leggi anche: Roberto Burioni: «Il Coronavirus è pronto a ripartire come ... Leggi su urbanpost

fanpage : ULTIM'ORA Cresce ancora il numero dei contagi in Italia. Il bollettino di oggi 23 Luglio - Corriere : Cresce il contagio in Italia: 306 nuovi positivi e 10 morti nelle ultime 24 ore - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Tre morti in 24 ore, è record minimo di vittime. Mai così in basso da 5 mesi. Contagi in calo, 219 n… - Chivas01233895 : RT @napam_51: RINGRAZIAMO LA GOVERNANCE CATTOCOMUNISTA MAFIOSA DI IRRESPONSABILI CHE STA FACENDO INVADERE L'ITALIA ,DA CLANDESTINI INFETTI… - APassacanti : RT @ilmessaggeroit: Coronavirus bollettino Lazio, altra impennata: 26 nuovi contagi, la metà dall'estero. Un morto -