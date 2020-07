Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile del 23 luglio 2020 (Di giovedì 23 luglio 2020) Come ogni pomeriggio, è stato pubblicato il bollettino dell Protezione Civile sull’andamento del contagio da Coronavirus nel nostro Paese. Ecco i dati del 23 luglio Come ogni pomeriggio è stato pubblicato il bollettino della Protezione Civile sull’andamento del contagio da Coronavirus nel nostro Pese. Ieri la situazione era fondamentalmente stazionaria come nelle scorse giornate. Oggi si registra un incremento più alto rispetto al trend dell’ultimo periodo. Ecco i dati aggiornati ad oggi 23 luglio 2020. I nuovi positivi sono 306. I decessi di oggi sono stati 10. Il numero dei guariti da Coronavirus è di 214. Queste le parole ... Leggi su zon

fanpage : ULTIM'ORA Cresce ancora il numero dei contagi in Italia. Il bollettino di oggi 23 Luglio - Corriere : Cresce il contagio in Italia: 306 nuovi positivi e 10 morti nelle ultime 24 ore - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Tre morti in 24 ore, è record minimo di vittime. Mai così in basso da 5 mesi. Contagi in calo, 219 n… - RegioneLazio : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: il bollettino della Regione Lazio del #23Luglio. #SaluteLazio - antonel52837259 : RT @Virus1979C: Coronavirus, il bollettino di oggi 23 luglio: dieci vittime in 24 ore. I nuovi casi sono 306. -