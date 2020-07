Coronavirus: gli Usa verso i 4 milioni di casi (Di giovedì 23 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 23 LUG - Gli Stati Uniti si avviano rapidamente verso la soglia dei quattro milioni di casi di Coronavirus, dei quali quasi un quarto - circa 970.000 - sono stati rilevati nelle ultime ... Leggi su corrieredellosport

matteosalvinimi : Foto ricordo dei 'carolanti' del PD. Chissà perché gli accoglienti idealisti non salgono più sulle navi dei loro am… - matteosalvinimi : Tra gli immigrati sbarcati ieri a Pozzallo in 11 sono risultati POSITIVI al Coronavirus. Al governo dico: SVEGLIA,… - s_parisi : CGIL dice che le scuole non possono riaprire. La corporazione non è soddisfatta. Non gli interessa che gli studenti…

Coronavirus, gli epidemiologi: «Ecco come prevenire una seconda ondata InSanitas.it Affitti e studenti a Macerata, la Giunta propone agevolazioni per l'Imu

3' di lettura 23/07/2020 - Dopo gli incontri proposti dal sindaco Romano Carancini ... messi in crisi dall’emergenza Coronavirus, arriva una proposta concreta. Si tratta di una delibera che verrà ...

Gaslini: bimbi immunodepressi non hanno rischio di contrarre Covid più degli altri

“L’equipe nefrologica dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova dimostra per la prima volta, a livello internazionale, che i bambini immunodepressi per trattamento cronico di malattia renale severa, no ...

