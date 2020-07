Coronavirus. Giovedì 23 luglio: sono 26 i nuovi casi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di giovedì 23 luglio 2020) Roma – “Oggi registriamo un dato di 26 casi e un decesso. Di questi dodici sono casi di importazione: quattro casi di nazionalità del Bangladesh, quattro da India, due casi da Romania, un caso da Lituania e un caso da Marocco. In zona Infernetto nella Asl Roma 3 è stata disposta la sospensione temporanea dell’attività di ristorazione ‘Michelino Fish’ per una dipendente risultata positiva. E’ stato avviato il contact tracing e richiesti gli elenchi dei clienti che verranno indirizzati al drive-in di Casal Bernocchi.” “sono state individuate delle badanti di rientro dalla Romania con gli autobus sulla tratta Bacau-Roma. E’ in corso l’indagine epidemiologica. Il calo di attenzione può ... Leggi su romadailynews

