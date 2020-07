Coronavirus: Fico,'a fine emergenza Transatlantico tornerà a normalità' (Di giovedì 23 luglio 2020) Roma, 23 lug. (Adnkronos) - "In questo momento il Transatlantico è l'Aula, voglio rassicurare i giornalisti che quando finirà l'emergenza tornerà alla sua normalità, quindi anche al rapporto tra parlamentari e giornalisti. Su questo non c'è dubbio". Lo ha assicurato il presidente della Camera, Roberto Fico, durante la cerimonia del Ventaglio, rispondendo alle sollecitazioni del presidente dll'Associazione stampa parlamentare, Marco Di Fonzo. Leggi su iltempo

(Adnkronos) - "Una delle poche volte in cui i decreti legge avevano una ragione di essere è proprio nel momento di necessità ed urgenza -ha ricordato Fico- Anche in questo momento difficile il ...(Adnkronos) - "Sono stati mesi difficili -ha ricordato Fico- anche per il lavoro all'interno della Camera e da parte degli Uffici, dei dipendenti, che saluto e ringrazio, è stato fatto un lavoro ...