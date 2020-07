Coronavirus, festeggiano al Night Club: 68 contagiati tra cui diversi calciatori (Di giovedì 23 luglio 2020) 68 persone, tra le quali alcuni calciatori, sarebbe state contagiate dal Covid 19 dopo una festa in un Night Club di Praga l’11 luglio, secondo le autorità sanitarie locali. A confermarlo alla televisione ceca è stata la direttrice dell'ufficio di sanità pubblica locale, Zdenka Jagrova. Altre infezioni sono state riscontrate anche tra i familiari e gli stretti contatti dei partecipanti alla festa e degli ospiti del Club. Alla festa avrebbero partecipato 17 persone, 15 delle quali sono state poi contagiate dal Coronavirus. I test successivi hanno rilevato la presenza del virus in altre persone che venute a contatto con loro. Secondo quanto si legge su Seznam Zpravy, insieme agli infetti, altre 120 persone sono finite in quarantena. Diverse squadre di calcio ... Leggi su howtodofor

