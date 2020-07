Coronavirus, De Luca risponde alle critiche dopo la frase sul Nord Italia: “Parole sui ritardi banali, c’è stato sciacallaggio dei media” (Di giovedì 23 luglio 2020) dopo la frase sul Nord Italia, e sui morti di Milano, Bergamo e Brescia, il presidente della Regione Campania risponde alle critiche. In primis a Matteo Salvini: “Credo di non dover rispondere nulla a questo soggetto”, ha detto Vincenzo De Luca. “Ma trovo vergognoso quello che è stato fatto nella giornata di oggi – ha aggiunto riferendosi in particolare alla stampa – Mi è capitato di dire a Sapri una cosa banale, detta da tutti, e cioè che in alcune realtà d’Italia sono stati presi dei provvedimenti con qualche ritardo. Sono riusciti a fare una speculazione vergognosa, indegna, sciacallesca sulla base di una ... Leggi su ilfattoquotidiano

