Coronavirus, De Luca: "Milano non si ferma, poi si son fermati a contare i morti" (Di giovedì 23 luglio 2020) Stanno facendo discutere le dichiarazioni del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che ieri, durante una visita all'ospedale di Sapri, ha detto:"Quando noi chiudevamo altrove si facevano iniziative pubbliche: Milano non si ferma, Bergamo non si ferma, Brescia non si ferma. Poi si sono fermati a contare migliaia di morti. Migliaia non centinaia"De Luca ha poi sottolineato:"A Milano discutono ancora se la zona rossa doveva farla il governo o la Regione Lombardia. Noi, intanto, abbiamo chiuso e salvato la vita di centinaia di persone. Qui in Campania abbiamo ospedali di assoluta eccellenza. Non c'è bisogno di andare a Milano, Bologna, Verona o Pavia"Poi De Luca ha concluso:"In Italia si aspettavano che qui ci fosse una ...

