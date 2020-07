Coronavirus De Luca ci ricasca: «Dicevano Milano non si ferma, si sono fermati a contare i morti» (Di giovedì 23 luglio 2020) Non si arrestano gli spropositi di De Luca in tema di Coronavirus: dallo scoppio della pandemia di Covid-19 sono state diverse le uscite infelici del governatore della Campania Vincenzo De Luca. L’ultima in occasione di una visita all’ospedale Sarpi di Salerno in cui il presidente ha tenuto a ribadire l’efficacia delle misure di prevenzione e contenimento del contagio da Coronavirus adottate in Campania. Immancabile il parallelismo con la Lombardia e i colpi bassi ad una regione che ha contato – purtroppo – migliaia di vittime. Leggi anche >> Napoli festeggiamenti senza regole, Salvini: «De Luca dov’era?» Coronavirus De Luca: «In Italia si aspettavano che in Campania venisse fuori ... Leggi su urbanpost

LegaSalvini : SCHIFOSO!!! - fattoquotidiano : Coronavirus, De Luca: “‘Milano non si ferma’, ‘Bergamo non si ferma’. Poi si sono fermati a contare le migliaia di… - Open_gol : «Se Codogno fosse stata in Campania, non avremmo potuto aprire la bocca per altri 200 anni» Il dicorso completo di… - gabryjoy : RT @LegaSalvini: SCHIFOSO!!! - umberto633 : DALL'ANSA:CORONAVIRUS:POSITIVI TRE GIOVANI ROMANI IN VACANZA A CAPRI.......EPPOI TUTTI CONTRO DE LUCA PER GLI ASSEMBRAMENTI -