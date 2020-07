Coronavirus, conviventi (senza figli) meglio degli sposati. Il lockdown ha fatto più male al matrimonio (Di giovedì 23 luglio 2020) Il lockdown ha messo a dura prova le relazioni. La convivenza forzata, i figli a casa, il telelavoro o il lavoro fermo, hanno stressato le coppie. Tutte indistintamente, ma c’è chi di fronte all’impatto devastante delle restrizioni e delle nuove responsabilità ha resistito e reagito meglio. Secondo gli psicologi dell’associazione fiorentina Noi per Voi – come riporta Italia Oggi – i conviventi hanno dimostrato più coesione rispetto agli sposati. Subito dopo la fine delle restrizioni, lo scorso maggio, si era registrato un boom di richieste di divorzio. Se per i fidanzati lasciarsi è più semplice, le cose si complicano per i coniugi anche se l’emergenza ha portato anche la possibilità di richiedere la separazione consensuale ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : Coronavirus, conviventi (senza figli) meglio degli sposati. Il lockdown ha fatto più male al matrimonio - Noovyis : (Coronavirus, conviventi (senza figli) meglio degli sposati. Il lockdown ha fatto più male al matrimonio) Playhitm… - fattoquotidiano : Coronavirus, conviventi (senza figli) meglio degli sposati. Il lockdown ha fatto più male al matrimonio - TG24info : #Ostia - #Coronavirus, negativi dipendenti e gestori dello stabilimento balneare, positivi i conviventi del Banglad… - AnsaTrentinoAA : Coronavirus: obbligo mascherina in luoghi chiusi in Trentino. Obbligo di distanza ma non per i conviventi e clienti… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus conviventi Coronavirus, conviventi (senza figli) meglio degli sposati. Il lockdown ha fatto più male al matrimonio Il Fatto Quotidiano Coronavirus: le prime vaccinazioni a inizio 2021. La conferma dall’Oms

ma comunque bisogna convivere con il virus mentre lo si combatte. Tra le tematiche principali quella di far rientrare a scuola i ragazzi. “Le scuole sono un microcosmo della società quando si tratta ...

Imola, 10 nuovi casi di coronavirus

IMOLA. Sono 10 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati dall’Azienda Usl di Imola. Si tratta di nove persone re ...

ma comunque bisogna convivere con il virus mentre lo si combatte. Tra le tematiche principali quella di far rientrare a scuola i ragazzi. “Le scuole sono un microcosmo della società quando si tratta ...IMOLA. Sono 10 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati dall’Azienda Usl di Imola. Si tratta di nove persone re ...