Coronavirus, continuano a salire i nuovi contagi ma, di contro, aumenta anche il numero dei guariti nel Paese (Di giovedì 23 luglio 2020) Purtroppo rispetto ai 282 censiti ieri, nelle ultime 24 ore il numero dei nuovi contagi è salito a 306, dunque altri 82 in più. E’ quanto comincia oggi la Protezione civile, diffondendo i dati raccolti dal ministero della Salute. Al momento, dall’inizio dell’emergenza, complessivamente sono state contagiate 245.338 persone. Resta invece stabile il numero delle vittime, visto che da ieri sono state 10 (1 in più), portando così il numero dei morti a 35.092. Da segnalare che continuano però a salire i guariti (+214 nelle ultime 24 ore), giunto attualmente a 197.842. Ecco nel dettaglio la situazione nelle regioni italiane Max L'articolo Coronavirus, ... Leggi su italiasera

RegLombardia : #LNews Continuano ad aumentare i guariti e dimessi (+164) e nessun nuovo caso a Como e Lecco Report completo rig… - italiaserait : Coronavirus, continuano a salire i nuovi contagi ma, di contro, aumenta anche il numero dei guariti nel Paese - ele9061 : RT @intuslegens: #Zangrillo spiega che non ci sono malati, e quelli di sinistra lo attaccano: ci sono i positivi! Continuano a non capire c… - askanews_ita : Continuano ad aumentare i nuovi positivi al coronavirus in Italia (i dati delle ultime 24 ore)… - tonymultimedia1 : Mi chiedo perché queste TV asservite, continuano a richiedere ?????? per il Coronavirus? Oramai a pandemia finita. Far… -