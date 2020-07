Coronavirus, contagi in crescita in Italia: 306 nuovi casi. In Sicilia 5 nuovi casi (Di giovedì 23 luglio 2020) Ancora in salita la curva epidemica in Italia, che registra per il secondo giorno consecutivo un aumento dei nuovi casi: sono 306 oggi , contro i 282 di ieri e i 129 di martedì. Era un mese che non si... Leggi su feedpress.me

