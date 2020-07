Coronavirus Capri, positivi tre giovani di Roma (Di giovedì 23 luglio 2020) Hanno trascorso il fine settimana a Capri, con il resto della comitiva: 8 giovani, quattro ragazzi e quattro ragazze. Tre di loro, tutti Romani, sono risultati positivi al Coronavirus, come hanno riferito fonti della Asl Napoli 1 riportate dal Messaggero. Il gruppo di giovani ha soggiornato in una casa vacanza dell’isola di Capri, su cui è scattata l’indagine per tracciare i movimenti della comitiva e individuare gli eventuali contatti stretti. La positività al Covid è stata rivelata al rientro a Roma del gruppo, poiché uno di loro aveva febbre alta. Notizia in aggiornamento. L'articolo Coronavirus Capri, positivi tre giovani di ... Leggi su italiasera

Agenzia_Ansa : A #Capri #mascherine obbligatorie anche all'aperto. Il sindaco firma un'ordinanza per i week end nelle strade del c… - SkyTG24 : Coronavirus, a Capri mascherina obbligatoria anche all'aperto: è l'unica in Italia - fattoquotidiano : Coronavirus, tre ragazzi risultano positivi al rientro da una vacanza a Capri: scatta l’indagine epidemiologica - clikservernet : I tre turisti romani in vacanza a Capri positivi al Coronavirus - teleischia : CAPRI. 3 GIOVANI TURISTI ROMANI POSITIVI AL CORONAVIRUS -