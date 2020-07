Coronavirus, Burioni avverte: “Il virus circola, può ripartire come in Spagna” (Di giovedì 23 luglio 2020) Anche Roberto Burioni ha voluto commentare l’attuale situazione relativa al Coronavirus in Italia, invitando a non abbassare la guardia Continuano i vari dibattiti sullo stato dell’emergenza Coronavirus in Italia. C’è chi – come Alberto Zangrillo – è sicuro che il peggio sia passato, e che non ci sarà nessuna seconda ondata. Ma ci sono anche … L'articolo Coronavirus, Burioni avverte: “Il virus circola, può ripartire come in Spagna” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Open_gol : Anche Burioni contro gli ottimisti: «Tante discussioni inutili. Il Coronavirus è pronto a ripartire, come in Spagna» - maximone816 : RT @Open_gol: Anche Burioni contro gli ottimisti: «Tante discussioni inutili. Il Coronavirus è pronto a ripartire, come in Spagna» https://… - SmorfiaDigitale : Roberto Burioni: 'Non si scherza con i numeri. Coronavirus pronto a ripartire co... - Enrico_Liano : RT @giornalettismo: Il parere di #Burioni sulla #spagna e il paragone con l'#Italia è chiaro: occorre non abbassare la guardia per quanto r… - romi_andrio : RT @Open_gol: Anche Burioni contro gli ottimisti: «Tante discussioni inutili. Il Coronavirus è pronto a ripartire, come in Spagna» https://… -