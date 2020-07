Coronavirus, allarme per i dati delle ultime ore: aumentano ancora nuovi casi in Italia (Di giovedì 23 luglio 2020) Aumenta il numero dei nuovi casi che oggi sono 306 mentre ieri se ne erano registrati 282. Sono i dati diffusi dal ministero della Salute sulla situazione del contagio da Coronavirus. In totale dall’inizio dell’emergenza sono state contagiate 245.338 persone. Il numero delle persone che al momento hanno il virus sale a 12.404 (+82). Resta sostanzialmente stabile il numero giornaliero dei morti con Coronavirus: nelle ultime 24 ore se ne contano 10 mentre ieri erano stati 9. Il totale dei decessi sale a 35.092. Sono i dati diffusi dal ministero della Salute sulla situazione del contagio.



Sono 214 i guariti dal Coronavirus. Così il totale delle persone che hanno superato il virus arriva a 197.842.

