Coronavirus, aggiornamento del 23 luglio, in Campania 16 nuovi positivi. (Di giovedì 23 luglio 2020) Sono 16 i nuovi positivi al Coronavirus, su 2.112 tamponi, rilevati nelle ultime 24 ore in Campania. Due casi si registrano sull'isola di Ischia, si tratta di cittadini stranieri,, due in provincia di ... Leggi su gazzettadisalerno

