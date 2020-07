Coronavirus a Napoli, donna di 35 anni negativa al test rapido ma positiva al tampone: trasferita al Covid Center (Di giovedì 23 luglio 2020) Napoli. Inizialmente si era sottoposta al test rapido, che aveva dato esito negativo, poi i medici le hanno effettuato il tampone per fugare ogni dubbio. Stavolta il risultato è stato diverso: la donna era positiva al Covid-19. Così una 35enne di origini venezuelane, in Italia da 8 anni, ha scoperto di aver contratto il virus, … L'articolo Coronavirus a Napoli, donna di 35 anni negativa al test rapido ma positiva al tampone: trasferita al Covid Center Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Napoli Coronavirus a Napoli, al Cotugno riecco i ricoveri: 13 pazienti, due più gravi Il Mattino Sensi (Pd) legge alla Camera i nomi dei medici vittime del virus

Coronavirus: a Campobasso nuovo cluster, è di importazione

I timori sono diventati certezze ieri sera, quando l'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) ha trasmesso il rapporto quotidiano sull'andamento dei contagi da Covid-19: '7 pazienti positivi ...

