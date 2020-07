Coronavirus a Capri, positivi tre giovani romani in vacanza (Di giovedì 23 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (23 luglio) Tre giovani in vacanza nell’isola di Capri sono risultati positivi a Covid-19. Arrivati l’ultimo fine settimana nell’isola del Golfo di Napoli, i contagiati facevano parte di una comitiva di 8 giovani romani che hanno soggiornato in una casa vacanza. Dall’Asl di Napoli 1 sono partite subito le indagini epidemiologiche per tracciare tutti i movimenti che i giovani avrebbero fatto una volta arrivati e per individuare eventuali contatti stretti. Al ritorno uno di loro aveva la febbre Al rientro della comitiva a Roma, uno dei due ragazzi risultati poi positivi al tampone, ha cominciato ad accusare febbre. Le indagini si sono concentrate anche su una ... Leggi su open.online

