Coronavirus a Capri, due turisti in isolamento sull’isola: la ricostruzione (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – In merito ai casi di positività riscontrati sull’Isola di Capri, l’ASL Napoli 1 Centro fa sapere che non esistono al momento ragioni d’allarme. In particolare, il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Napoli 1 Centro ha già provveduto a verificare e approfondire – con riferimento ai dettagliatissimi dati forniti dalle ASL di residenza – i luoghi e i contatti avuti dalla prima turista romana risultata positiva al Covid. A breve saranno concluse anche le indagini epidemiologiche sugli altri due turisti – la cui positività è stata comunicata nella tarda serata di ieri – che facevano parte della comitiva di otto persone che, è bene sottolinearlo, non sono più sull’Isola. Sono altresì stati prontamente individuati ... Leggi su anteprima24

