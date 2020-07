Coronavirus, 2000 persone debolmente positive in Lombardia. Gallera: “Aggiornare linee guida” (Di giovedì 23 luglio 2020) In Lombardia 2000 persone debolmente positive dopo due mesi. Nessuna risposta dal Cts. MILANO – Sono 2000 le persone debolmente positive al Coronavirus dopo due mesi in Lombardia. Una situazione che non consente a questi cittadini, tra cui una bambina di 4 anni, di poter uscire di casa visto che in Italia per essere giudicati ‘guariti’ ci devono essere due tamponi negativi nel giro di 24 ore. Ancora nessuna riposta da parte del Comitato tecnico-scientifico nonostante i risultati di vari studi che ribadiscono come l’essere debolmente positivo non mette a rischio la salute delle altre persone. I dubbi degli scienziati La questione del ... Leggi su newsmondo

BettaninManuela : RT @CesareSacchetti: In Lombardia, ci sono 2000 persone 'debolmente positive', un concetto della nuova pseudoscienza di regime. Stanno tutt… - SardusAutocton : RT @CesareSacchetti: In Lombardia, ci sono 2000 persone 'debolmente positive', un concetto della nuova pseudoscienza di regime. Stanno tutt… - NewsMondo1 : Coronavirus, 2000 persone debolmente positive in Lombardia. Gallera: “Aggiornare linee guida”… - SBicocchi : RT @CesareSacchetti: In Lombardia, ci sono 2000 persone 'debolmente positive', un concetto della nuova pseudoscienza di regime. Stanno tutt… - danifra681 : RT @CesareSacchetti: In Lombardia, ci sono 2000 persone 'debolmente positive', un concetto della nuova pseudoscienza di regime. Stanno tutt… -