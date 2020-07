Corbo: "Allan irritante, si sente con la fantasia ancora a Parigi" (Di giovedì 23 luglio 2020) Nel suo editoriale per Repubblica, il giornalista Antonio Corbo parla così della prova di Allan col Parma: "L’irritante Allan, per la sua palese sindrome dell’altrove. Leggi su tuttonapoli

Nel suo editoriale per Repubblica, il giornalista Antonio Corbo parla così della prova di Allan col Parma: "L’irritante Allan, per la sua palese sindrome dell’altrove. Si sente con la fantasia ancora ...Il Napoli si è fermato a Bergamo il 2 luglio. Quando andò a sbattere con tutte le sue illusioni contro un’Atalanta allora irresistibile, ben lanciata sulle piste di Lazio e Inter. In venti giorni 11 p ...