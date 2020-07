Convocati Milan Atalanta: ancora assente Ilicic (Di giovedì 23 luglio 2020) Convocati Milan Atalanta: le scelte dell’allenatore Gian Piero Gasperini per il match di Serie A contro i rossoneri di Stefano Pioli L’Atalanta ha diramato la lista dei Convocati per la sfida contro il Milan, valevole per la 36a giornata del campionato di Serie A. Il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini è costretto a rinunciare ancora a Josip Ilicic. Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini.Difensori: Toloi, Caldara, Sutalo, Palomino, Czyborra, Gosens, Djimsiti, Castagne, Bellanova, Hateboer.Centrocampisti: Tameze, Freuler, de Roon, Malinovskyi, Da Riva, Pasalic.Attaccanti: Muriel, Gomez, Colley, Zapata. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

