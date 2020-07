Convocati Juventus, i 23 di Sarri per la sfida con l’Udinese (Di giovedì 23 luglio 2020) Convocati Juventus, i 23 di Sarri per la sfida con l’Udinese: assenti Gonzalo Higuain, Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci La Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, ha diramato la lista dei 23 Convocati che prenderanno parte al match contro l’Udinese. Assenti Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci e Gonzalo Higuain: Maurizio Sarri ha convocato anche diversi elementi della Primavera. Ecco la lista completa dei 23 calciatori bianconeri che prenderanno parte alla trasferta della Dacia Arena: #UdineseJuve 📝 I Convocati ⚪️⚫️#FinoAllaFine pic.twitter.com/ffkvSz6xH2 — JuventusFC (@Juventusfc) July 23, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

calciomercatoit : ?? #UdineseJuventus - #Higuain out dalla lista dei convocati: presenti tanti giovani - Fprime86 : RT @DiMarzio: #Juventus, i convocati per #UdineseJuve e la probabile formazione di #Sarri - Dalla_SerieA : Udinese-Juve, i convocati di Sarri: out Higuain, tanti U23 - - Fantacalcio : Juventus, i convocati per l'Udinese: fuori Higuain e Chiellini - ArthurRichmon17 : RT @DiMarzio: #Juventus, i convocati per #UdineseJuve e la probabile formazione di #Sarri -