Controlli anti Covid alla Certosa di Padula: provano la febbre a un cane (Di giovedì 23 luglio 2020) Un controllo troppo zelante o forse uno scherzo di un custode. Rimane il mistero intorno a una storia sorprendente, che arriva dalla provincia di Salerno, dove per consentire l'accesso alla Certosa di ... Leggi su tgcom24.mediaset

Viminale : Controlli anti #Covid19 delle #Forzedipolizia. Il #17luglio verifiche su: - 57.105 persone, 37 sanzionate, 2 denun… - baritoday : Controlli sulle misure anti-Covid nei mercati, scattano le multe: 42 operatori sanzionati - giglionews : Controlli anti assembramenti: sanzionato un locale a Giglio Porto - ArmandaGelsomin : RT @Viminale: Controlli anti #COVID19 delle #Forzedipolizia. Il #20luglio verifiche su: ??56.569 persone, 18 sanzionate, 5 denunciate; ??8.… - Terzobinarioit : Controlli anti Covid della Polizia nei locali di Ostia -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli anti

Il Mattino

Assembramenti alla pizzeria 5.0 di Solarolo i carabinieri la chiudono per cinque giorni. I militari dell’Arma sono intervenuti martedì sera alle 22.30 nel locale che si trova a fianco alla piscina com ...Un controllo troppo zelante o forse uno scherzo di un custode. Rimane il mistero intorno a una storia sorprendente, che arriva dalla provincia di Salerno, dove per consentire l'accesso alla Certosa di ...