Contro gli euroapocalittici (Di giovedì 23 luglio 2020) Resistente quanto l’Europa c’è soltanto la convinzione dell’imminente morte dell’Europa. E’ un’altra cosa che accomuna il continente e la cancelliera tedesca, questo: l’imminente morte (politica) di Angela Merkel va a braccetto con quella dell’Unione europea. In questi giorni di grandi feste da Reco Leggi su ilfoglio

La situazione sull'isola di Lampedusa è drammatica. Finito il lockdown sono ripresi senza soste gli sbarchi sull'isola, ma stavolta preoccupa la modalità: una raffica di mini sbarchi, anche 15-16 al g ...Il mercato immobiliare della Grande Milano (Città metropolitana di Milano e provincia di Monza e Brianza) subirà una frenata nel 2020, con transazioni stimate in calo del 15,4 per cento (64.620 in tot ...