Congedo COVID-19: fruibile fino al 31 agosto, dal 19 luglio anche in maniera oraria (Di giovedì 23 luglio 2020) Il Decreto Cura Italia prima e il Decreto Rilancio poi, hanno accordato un Congedo ai genitori per accudire i figli fino a 12 anni di età (per figli con handicap la fruizione è accordata indipenentemente dall’età). Complessivamente i genitori potranno fruire di un massimo di 30 giorni (il limite è da intendersi complessivamente per la coppia e non individualmente), alternativamente tra loro o fruiti interamente anche soltanto da uno dei due, fino al 31 agosto 2020. Questa è una della novità riguardo al Congedo poichè inizialmente la fruizione dei 30 giorni doveva essere effettuata entro il 31 luglio. Congedo COVID-19 genitori Potranno fruire del Congedo ... Leggi su notizieora

NotizieOra : Congedo COVID-19: fruibile fino al 31 agosto, dal 19 luglio anche in maniera oraria - orizzontescuola : Congedo Covid-19 esteso fino al 31 agosto. I dettagli - aiconsultingsrl : Congedo per emergenza Covid-19: esteso al 31 agosto il periodo di fruizione - AteneoWeb : Congedo per emergenza Covid-19: esteso al 31 agosto il periodo di fruizione -