Conclusa al Posillipo la prima edizione del Beach Waterpolo Tournament (FOTO) (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Hanno vinto l’entusiasmo, l’agonismo, la sana competizione e la voglia di tornare a giocare. Si è Conclusa con questi straordinari risultati la prima edizione del Beach Waterpolo Tournament, il torneo a cinque squadre, tra cui una rappresentanza straniera, disputatosi il 21-22 e 23 Luglio al Circolo Nautico Posillipo. Organizzato dal sodalizio rossoverde, il torneo ha coinvolto cinque club, 150 giovanissimi per tre categorie di atleti dagli 11 ai 17 anni, per il Posillipo allenate da Davide Truppa (U13), Francesco Falco (U15) Gennaro Mattiello (U17), preparatore atletico Giuseppe Casadei. Il Posillipo, l’Acquachiara, la Canottieri, il San Mauro, con le formazioni under ... Leggi su anteprima24

