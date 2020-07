Concessioni balneari, il Consiglio di Stato ‘supera’ la politica: “Sono occasioni di guadagno e vanno messe a gara” (Di giovedì 23 luglio 2020) A un paio di settimane dall’approvazione in Commissione Bilancio della Camera di un emendamento al decreto Rilancio per l’estensione delle Concessioni balneari fino al 2033, arriva una sentenza del Consiglio di Stato che mette gli operatori davanti alla realtà. Se la politica non ha ancora varato una riforma sulla gestione del demanio marittimo e fa più fatica a imporre dei limiti venendo incontro a ciò che da tempo chiede l’Ue, ancora una volta è la giurisprudenza a indicare la strada. Così i giudici di Palazzo Spada invitano all’applicazione della direttiva Bolkestein, che impone la messa a bando in Unione europea di tutte le Concessioni pubbliche. IL CASO – Nella sentenza del Consiglio di ... Leggi su ilfattoquotidiano

