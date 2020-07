Comunali Reggio Calabria, centrodestra diviso sul nome del candidato sindaco (Di giovedì 23 luglio 2020) REGGIO CALABRIA – Si delinea sempre di piu’ una divisione del centrodestra per quanto riguarda la candidatura a sindaco di Reggio Calabria. Secondo quanto appreso dalla Dire, Antonino Minicuci, proposto dalla Lega ai partiti della coalizione e gia’ segretario generale della Provincia di Reggio Calabria e in ultimo segretario generale del Comune di Genova dal luglio 2018 al marzo 2019, non appare come figura aggregante. I malumori provengono soprattutto da Forza Italia e da Fratelli d’Italia, da tempo impegnati nell’individuazione di uno o piu’ candidati. A pesare negativamente sull’indicazione del Carroccio e’ anche la bassa percentuale di consensi e rappresentativita’ elettiva ottenuta dal partito di Salvini rispetto al resto della coalizione. E mentre sul nome del leghista ci sono ombre, salgono le quotazioni dell’imprenditore Eduardo Lamberti Castronuovo, attuale consigliere metropolitano di Forza Italia che potrebbe spuntarla anche su Franco Sarica, medico gia’ consigliere comunale negli anni passati eletto anch’esso con un passato in Forza Italia. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Comunali Reggio Calabria, centrodestra diviso sul nome del candidato sindaco VIDEO | Comunali Reggio Calabria, Davi: “Io liberale di sinistra con un sogno” VIDEO | Reggio Calabria, Pazzano: “Entreremo in Comune dalla porta principale” Comunali Reggio Calabria, al momento sei gli aspiranti sindaci Leggi su dire

