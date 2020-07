Como, il CEO del club ammette la trattativa per Balotelli: “c’è stato un contatto, ci siamo seduti a discutere” (Di giovedì 23 luglio 2020) La trattativa per portare Mario Balotelli al Como esiste eccome, nelle ultime ore infatti è arrivata anche la conferma del club lariano, pronto a tutto per portare l’attaccante di proprietà del Brescia in riva al lago. Emilio Andreoli/Getty ImagesMichael Gandler, CEO del Como 1907 srl, ha ammesso di aver incontrato il management di Balotelli per avviare la trattativa: “c‘è stato un contatto tra le parti – le parole di Gandler alla ‘Provincia di Como’ – i rappresentanti di Balotelli si sono seduti per ascoltarci. Di più? No, non posso dire altro”. Un’operazione tutt’altro che campata in aria, ... Leggi su sportfair

Balotelli riparte dal Como? Arrivano conferme dal club lombardo

