Cometa Neowise, nelle prossime ore il passaggio più vicino alla Terra: come vederla. La prossima tra 6.800 anni (Di giovedì 23 luglio 2020) nelle prossime ore la cometa Neowise , scoperta dalla Nasa lo scorso 27 marzo, raggiungerà il punto più vicino alla Terra di tutto il suo percorso, 'solo' 103 milioni di chilometri di distanza,. Un ...

La cometa Neowise sta per salutarci ma il cielo non finisce di regalare emozionanti spettacoli: arriva la pioggia di meteoriti ...Sono gli ultimi giorni per vedere anche ad occhio nudo la cometa Neowise, che non tornerà prima di 6683 anni. Proprio in queste ore la cometa Neowise scoperta dalla Nasa il 27 marzo sta raggiungendo ...