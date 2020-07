Cometa Neowise, gli scatti più belli arrivano dalla provincia di Salerno (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoarrivano da San Gregorio Magno alcune delle foto più belle della Cometa Neowise. Approfittando dello scarso inquinamento luminoso, il fotografo per passione, Massimo Gugliucciello, originario di Oliveto Citra si è appostato e con pazienza e tenacia, ma anche grazie ad una serie di tecniche sperimentate da quando nel 2006 si è appassionato alla fotografia, ha “fermato” il passaggio della Cometa che in queste notti sta tenendo tutti con il naso all’insù. Le sue foto stanno già facendo il giro del web, così come è accaduto per altri suoi scatti pubblicati su importanti riviste internazionali. Gugliucciello ha inventato un particolare sistema di fotografia che gli consente di fotografare, soprattutto nella ... Leggi su anteprima24

repubblica : Gli ultimi giorni della cometa Neowise. Non tornerà prima di 6683 anni [di MATTEO MARINI] [aggiornamento delle 18:5… - sole24ore : Ultimi giorni per vedere Neowise, la cometa a due code. Ecco come non perdersela - andreabettini : La cometa @c2020f3 NEOWISE cambia volto. Due foto che avete inviato a #FUTURO24: a sinistra una appena arrivata da… - _imadisaster : scusate ma c’è qualcuno ieri che ha visto la cometa Neowise? no perché dicevano che si vedeva ma io non ho visto proprio niente - MinaA8I96793095 : RT @paolorm2012: Roma, la cometa Neowise incornicia San Pietro e Trinità dei Monti -