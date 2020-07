Come sorelle, anticipazioni quarta puntata (Di giovedì 23 luglio 2020) Come sorelle, la serie turca prodotta da İnci e İsmail Gündoğdu, gli stessi di Cherry Season e Bitter Sweet, che sta riscuotendo buon successo su Canale 5 torna con la quarta puntata mercoledì 29 luglio in prima serata. Come sorelle: anticipazioni trama quarta puntata Dopo che l’olio prodotto per saldare i debiti della tenuta è bruciato nell’incendio, tutti cercano una soluzione per risolvere il problema. Ipek si reca dallo zio Cemal per chiedergli un prestito, ignara del fatto che è proprio lui il suo creditore, Deren decide di prendersi la colpa al posto del fratello Aras in cambio di una somma di denaro, Sinan offre i suoi risparmi a Ipek, che però rifiuta. Intanto Okan e i ... Leggi su tvzap.kataweb

