Come organizzare un buon matrimonio durante il lockdown (Di giovedì 23 luglio 2020) Avevi intenzione di sposarti quest'anno ma il tuo paese è andato in isolamento? Molti hanno dovuto cancellare o rinviare i loro progetti di matrimonio a causa della pandemia. Questo significa una marea di acconti persi e destinazioni da sogno per viaggi di nozze che semplicemente non si vedranno presto. Ma se vi siete fidanzati di recente e siete appena agli inizi dell'organizzazione del matrimonio, c'è una luce alla fine del tunnel. Il lockdown potrà suonare male ma in realtà è una grande opportunità per pianificare il tutto, organizzare parecchie cose in autonomia e risparmiare soldi destinati a società di wedding planners. Ecco a voi alcuni consigli e suggerimenti su cosa si può fare per organizzare un buon ...

Come organizzare un evento musicale: consigli utili

Cremella: a scuola riorganizzati gli spazi in vista della ''ripresa''. La lettera del sindaco

Come sarà organizzato il prossimo anno scolastico a Cremella dopo l'emergenza Coronavirus? A spiegarlo in una lettera è stato il sindaco Ave Pirovano, che ha voluto rassicurare le famiglie e i bambini ...

Oltre 230 parlamentari in Europa chiedono all’Ue la messa al bando di Hezbollah

In un’iniziativa transatlantica senza precedenti, oltre 230 parlamentari di varie forze politiche in Europa, Nord America e Israele hanno esortato l’Unione europea a designare l’intera Hezbollah come ...

