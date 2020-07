Come cambia la scuola a settembre: orari scaglionati e turni pomeridiani (Di giovedì 23 luglio 2020) A settembre il reparto scuola riaprirà mantenendo attive le norme in vigore sul distanziamento sociale. Ecco le possibili linee guida Continua a tenere banco la questione relativa alla riapertura delle scuole a settembre. La parola d’ordine, Come è diventata ormai di routine da marzo ad oggi, è il distanziamento sociale. Per permettere ciò e non creare assembramenti di persone all’ingresso e all’uscita dalla scuola le linee guida scolastiche cambieranno. Con ogni probabilità ci saranno anche turni pomeridiani, e l’orario didattico sarà spalmato in 6 giorni per tutte le scuole. Le classi potrebbero entrare ad orari differenti, e quindi uscire ad orari ... Leggi su bloglive

you_trend : ?? Come cambia il colore politico delle 25 città più popolose d'Italia? ?? Ecco una tabella riepilogativa elaborat… - c_appendino : ?? A Torino cambia la mobilità, e con la mobilità cambia Torino. Un video di @urbanlabto che ci aiuta a ricordare c… - economicsfest : Oggi alle ore 15, #Intersezioni #FestivalEconomia #2020 con politologo Colin Crouch, Eugenio Occorsio su “Come camb… - dipy_dipietro : @lucabattanta In un panorama politico come quello attuale dove l’elettore è “fluido” , cioè cambia idea in fretta ,… - spatolaa : RT @you_trend: ?? Come cambia il colore politico delle 25 città più popolose d'Italia? ?? Ecco una tabella riepilogativa elaborata dal nos… -