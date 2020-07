Com’è andato il primo anno del ritorno di Franceschini al Mibact (Di giovedì 23 luglio 2020) Al momento del suo insediamento, nel febbraio 2014, lo aveva dichiarato «il ministero più importante». Quello attraverso cui «sarebbe passata la ripresa dalla crisi» e che in passato era stato «bistrattato». Forse non è andata così, ma va riconosciuto che Dario Franceschini, arrivato al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo con il governo di Matteo Renzi, si sia dato subito da fare. A quel periodo, il Franceschini I, vanno fatti risalire provvedimenti come l’Art Bonus, cioè un credito di imposta (è il 65%) per imprese e privati che investono in cultura – e funziona, lo dicono anche le opposizioni – la rimodulazione delle soprintendenze e, soprattutto, la riforma degli enti museali. Più autonomia, istituzione di ... Leggi su linkiesta

