Colpo Meloni in provincia di Napoli: arriva il primo sindaco (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – È Antonio Del Giudice il primo sindaco (Striano) della provincia di Napoli che aderisce al partito di Giorgia Meloni. Questa mattina l’annuncio in una conferenza stampa con il commissario provinciale Andrea Delmastro, il parlamentare Edmondo Cirielli, il consigliere regionale Michele Schiano, Carmela Rescigno, dirigente nazionale di Fdi, vice responsabile Sanità. Domani è attesta la visita del leader nazionale Giorgia Meloni a Napoli per l’apertura della sede. L'articolo Colpo Meloni in provincia di Napoli: arriva il primo sindaco proviene ... Leggi su anteprima24

pierino5861 : RT @IlZebraapois: Leggo ancora moltissimi twett di disappunto per le parole di Giorgia Meloni che tutto sommato apprezzavano il risultato o… - IlZebraapois : Leggo ancora moltissimi twett di disappunto per le parole di Giorgia Meloni che tutto sommato apprezzavano il risul… - AjosaPoppy : RT @O_Strunz: Dopo 96 ore di trattative, raggiunto l'accordo sul Recovery Fund. Battuto in un sol colpo il record di presenze di #Salvini e… - O_Strunz : Dopo 96 ore di trattative, raggiunto l'accordo sul Recovery Fund. Battuto in un sol colpo il record di presenze di… -

Ultime Notizie dalla rete : Colpo Meloni Colpo Meloni in provincia di Napoli: arriva il primo sindaco anteprima24.it L’accordo spiazza Salvini (che resta solo)

di Antonella Coppari Per la destra italiana l’accordo di Bruxelles è un brutto colpo. Al netto dei limiti dell’intesa che Salvini evidenzia con cura, resta il fatto che il premier torna a Roma con 200 ...

Conte “vince” a Bruxelles, Salvini e Meloni si dividono a Roma. La bussola di Ocone

A Bruxelles Giuseppe Conte vince una battaglia, ma la guerra per arrivare a fine legislatura è ancora lunga. Il premier torna in patria rafforzato, e riesce già a dividere il centrodestra Giuseppe Con ...

di Antonella Coppari Per la destra italiana l’accordo di Bruxelles è un brutto colpo. Al netto dei limiti dell’intesa che Salvini evidenzia con cura, resta il fatto che il premier torna a Roma con 200 ...A Bruxelles Giuseppe Conte vince una battaglia, ma la guerra per arrivare a fine legislatura è ancora lunga. Il premier torna in patria rafforzato, e riesce già a dividere il centrodestra Giuseppe Con ...