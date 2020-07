Col virus e in vacanza a Capri: positivi al Covid-19 tre romani, è caccia alla rete dei contatti (Di giovedì 23 luglio 2020) Tra ragazzi romani, che nell’ultimo weekend erano in villeggiatura a Capri, sono stati trovati positivi al Coronavirus. I giovani erano parte di una comitiva più ampia, otto ragazzi in tutto che avevano prenotato una casa vacanze. Adesso è caccia alla rete dei contatti per ricostruire gli spostamenti del gruppo. I tamponi che hanno poi dato esito positivo sono stati effettuati a Roma perché uno dei tre ragazzi aveva la febbre. Sull’isola, ad ogni modo, l’ultimo report non registra casi positivi. Situazione Covid-19 Comune di Capri Gepostet von Città di Capri am Mittwoch, 22. Juli 2020 Col virus e in ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Tra ragazzi romani, che nell’ultimo weekend erano in villeggiatura a Capri, sono stati trovati positivi al Coronavirus. I giovani erano parte di una comitiva più ampia, otto ragazzi in tutto che ...

