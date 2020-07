Cittadinanza, Samaki (Speaker Box): “Domani flash mob antirazzista” (Di giovedì 23 luglio 2020) ROMA – “La musica e la danza, come hanno confermato anche diversi studi, e’ un potente aggregatore, in grado di coinvolgere le persone e farle sentire partecipi. Per questo venerdi’ a Piazza del Popolo invitiamo tutti quelli che sono dalla parte dei diritti e dell’integrazione, contro ogni forma di razzismo, a partecipare al nostro Flash-mob in cui io e i miei compagni balleremo sulle note di ‘Jerusalema’. Vogliamo dimostrare la nostra solidarieta’ a tutti quei ragazzi che non vedono ancora riconosciuti i loro diritti dallo Stato”. Simon Samaki parla con l’agenzia Dire alla vigilia di un evento che si terra’ domani nella capitale: dalle 18.30 Samaki e i suoi ballerini della community Speaker Box Street Party, organizzano un flash mob di “social dance” sulla hit ‘Jerusalema’ del sudafricano Master Kg. Obbiettivo: invocare la parita’ dei diritti e scongiurare ogni forma di discriminazione contro le persone di origine straniera. Leggi su dire

Cittadinanza Samaki Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Cittadinanza Samaki