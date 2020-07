Città Metropolitana: sfalcio e potature per sicurezza strade (Di giovedì 23 luglio 2020) Roma – “In queste settimane stiamo lavorando sulla strade provinciali per pulire i margini, abbattere alberi pericolosi e sfalciare erba che non consente visibilita’ sufficiente per le vetture che transitano. I primi lotti di lavori sono stati avviati sulla S.P. 87/b Velletri – Nettuno e stiamo proseguendo il lavoro anche a Montelibretti dove i nostri tecnici, in collaborazione con gli Archeologi, stanno ripristinando il vecchio tracciato del fosso di scolo con tubi drenanti per evitare che frani il terreno durante il maltempo. A Monterotondo, in collaborazione con l’amministrazione comunale, stiamo lavorando per la modifica della circolazione del traffico sulla S.P. San Martino e il ripristino del manto stradale che da tempo era usurato. La Citta’ Metropolitana sta intervenendo nelle zone piu’ compromesse per ... Leggi su romadailynews

simdegio_ : Città Metropolitana - Speciali - Vivere in montagna - RobertoKenn19 : RT @cittametrobo: [Allo scoperta del verde della città metropolitana] Oggi vi portiamo all’Oasi La Rizza a Bentivoglio, uno dei complessi d… - CittaMetroRoma : 'La Città metropolitana sta intervenendo nelle zone più compromesse per dare risposte ai cittadini che da tempo han… - GhostJR_ : Indecente. Ed io che mi sono pure prodigato in complimento per i treni. Questi non dovrebbero gestire una metropoli… - Antongiulio2 : RT @SardegnaG: ora è ufficiale: in #Sardegna tornano le province, presto saranno 6 e nasce anche la città metropolitana di Sassari https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Città Metropolitana I 4.235 morti tra città e hinterland nei cinque mesi più neri di Milano La Repubblica