Citizen Penn: un nuovo finale per il documentario sulle attività benefiche di Sean Penn (Di giovedì 23 luglio 2020) Il documentario Citizen Penn, dedicato alle attività benefiche di Sean Penn, ha ora un nuovo epilogo dedicato all'emergenza Coronavirus. Citizen Penn, il documentario sul regista e sul suo tentativo di aiutare le comunità in difficoltà, ha ora un nuovo epilogo per spiegare come l'attore e regista è stato impegnato con le sue attività benefiche durante la pandemia. I realizzatori del materiale che è stato realizzato e verrà proposto sul grande schermo hanno rivelato a Variety come si è lavorato su questo nuovo capitolo della storia. Il regista di ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Citizen Penn: un nuovo finale per il documentario sulle attività benefiche di Sean Penn… -

Ultime Notizie dalla rete : Citizen Penn Citizen Penn: un nuovo finale per il documentario sulle attività benefiche di Sean Penn Movieplayer.it Citizen Penn: un nuovo finale per il documentario sulle attività benefiche di Sean Penn

Il documentario Citizen Penn, dedicato alle attività benefiche di Sean Penn, ha ora un nuovo epilogo dedicato all'emergenza Coronavirus. Citizen Penn, il documentario sul regista e sul suo tentativo d ...

Il documentario Citizen Penn, dedicato alle attività benefiche di Sean Penn, ha ora un nuovo epilogo dedicato all'emergenza Coronavirus. Citizen Penn, il documentario sul regista e sul suo tentativo d ...