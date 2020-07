Cirque du Soleil: dalla crisi alla speranza (Di giovedì 23 luglio 2020) Brutte notizie per i milioni di spettatori del Cirque du Soleil. Dopo 36 anni ininterrotti di successi e spettacoli in giro per il mondo, la “creatura” fondata da Guy Laliberté e oggi gestita da Daniel Lamarre ha dichiarato il proprio fallimento ed è ricorsa alla bancarotta controllata dopo aver licenziato i suoi 3500 dipendenti. La speranza, però, è di rivedere uno degli eventi itineranti che hanno fatto la storia già a partire da gennaio 2021, al termine dei procedimenti legali. Una speranza condivisa dallo stesso Lamarre, presidente e amministratore delegato di Entertainment Group, la società che oggi gestisce il Cirque: “Non vediamo l’ora di rilanciare le nostre attività e trovarci di nuovo ... Leggi su bloglive

Domani avrebbe dovuto essere il giorno dell’inaugurazione delle Olimpiadi di Tokyo. E della Cerimonia, il più grande spettacolo del mondo, noi siamo gli Executive Producer. Appuntamento rimandato, a t ...

Intesa fra Cirque du Soleil e i creditori

Cirque du Soleil ha raggiunto un accordo con un gruppo di creditori, che acquisteranno gli asset della società in bancarotta per estinguere il debito di primo e secondo grado. Al tempo stesso la socie ...

