Cina valuta la bocciatura dei visti Gb per Hong Kong

(Di giovedì 23 luglio 2020) ANSA, - PECHINO, 23 LUG - La Cina valuta di non riconoscere i passaporti Bno, British national oversea, come documento valido di viaggio e si riserva di adottare altre misure quando la Gran Bretagna ...

(ANSA) - PECHINO, 23 LUG - La Cina valuta di non riconoscere i passaporti Bno (British national oversea) come documento valido di viaggio e si riserva di adottare altre misure quando la Gran ...

Le Borse di oggi, 23 luglio: le nuove tensioni Usa-Cina non frenano i mercati Ue. Il Btp decennale torna sotto l'1%

MILANO - Ore 9.15. Le Borse europee ripartono positive con gli occhi puntati verso gli Stati Uniti, dove da un lato si rinnovano le tensioni con Pechino, con la Casa Bianca che ha ordinato la chiusura ...

