Cina in viaggio verso Marte con le «domande al paradiso»: il lancio della sonda Tianwen 1 – Il video (Di giovedì 23 luglio 2020) È stata lanciata oggi la sonda cinese che sarà in orbita su Marte a febbraio. Il lancio è avvenuto alle 12.40, ora locale, dal Wenchang Space Center, nella provincia dell’isola di Hainan, una provincia della Cina. Oggi anche il debutto del razzo Lunga Marcia 5. Si tratta della prima missione esplorativa della Cina su Marte. Tianwen-1 – che tradotto in italiano con “domande al paradiso” – punta a raccogliere dati anche sulla superficie del pianeta. Il lancio avviene pochi giorni dopo quello sonda Hope degli Emirati Arabi Uniti e precede di una settimana quello del nuovo rover della Nasa, ... Leggi su open.online

