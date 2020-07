Ciclismo, il 3 agosto si riparte col Grande Trittico Lombardo: presenti anche Nibali e Trentin (Di giovedì 23 luglio 2020) Si riparte con il Ciclismo dopo la lunga pausa per il lockdown con il Grande Trittico Lombardo, che riunisce eccezionalmente in una sola corsa le gare del Trittico di Lombardia, vale a dire Coppa agostoni, Coppa Bernocchi e Tre Valli Varesine. Si parte il 3 agosto e al via ci sono anche i big sotto l’egida della Nazionale italiana guidata da Davide Cassani: saranno presenti Vincenzo Nibali, Matteo Trentin e Filippo Ganna, che vestiranno ognuno la maglia dei propri gruppi sportivi. Il governatore Lombardo Fontana ha commentato l’imminente evento di Grande prestigio: “Il Grande Trittico ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Ciclismo, il 3 agosto si riparte con il Grande Trittico Lombardo che eccezionalmente riunisce le tre corse storich… - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Ciclismo Milano-Sanremo d’agosto: privilegio, non sacrificio - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Ciclismo Milano-Sanremo d’agosto: privilegio, non sacrificio - RassegnaZampa : #Ciclismo Milano-Sanremo d’agosto: privilegio, non sacrificio - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #ciclismo #MilanoSanremo happy hour, aperitivo da brividi nel caldo di #agosto -