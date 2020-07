Ciccopiedi: "Caldoro mai nel Sannio? Mastella bugiardo" (Di giovedì 23 luglio 2020) Benevento . 'Leggo che il Sindaco di Benevento, prevede l'abbandono del partito da parte di qualche Senatore. Se sono come quelli che lui ben conosce, dediti a fare campagna elettorale contro il loro partito ben ... Leggi su ottopagine

oggi è attorniato dai nuovi cortigiani politici chissà per quanto ancora", scrive in una nota diffusa alla stampa Leonardo Ciccopiedi. Che prosegue ricordando come il sindaco sbagli nell'affermare ...“Forse l’amica Giovanna Razzano, fino ad ora troppo impegnata, dimentica che il Presidente Stefano Caldoro è stato nel Sannio spesse volte, incluse quelle in cui è venuto per difendere gli ospedali Sa ...