Ciacciarelli: congratulazioni a padre Camilli, nuovo abate Casamari (Di giovedì 23 luglio 2020) Roma – “Le mie congratulazioni a padre Loreto Camilli per l’elezione a nuovo abate dell’abbazia di Casamari, la casa madre di una congregazione che annovera in tutto il mondo numerosi monasteri. Che il signore possa guidarlo in questa nuova, importante missione. Colgo l’occasione per ricordare in maniera commossa ed affettuosa don Eugenio Romagnuolo che ha perso la vita il 4 aprile scorso a causa del Coronavirus”. Cosi’ in un comunicato il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega). Leggi su romadailynews

