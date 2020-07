Christian Dior sfila a Lecce e riparte dalle tradizioni (Di giovedì 23 luglio 2020) Il concetto di ripartenza comprende, al suo interno, il ritorno al punto da cui tutto ha avuto inizio: scavare per far riemergere le proprie radici, e rimembrare le fondamenta su cui si è costruito il proprio presente. Maria Grazia Chiuri, che alla direzione artistica del womenswear Dior ha sempre messo in atto questo personale processo di archeologia, in particolare nella storia del brand, delle correnti artistiche e delle personalità femminili che l’hanno suggestionata, stavolta ha involto il suo sguardo verso l’interno, incrociando le sue origini con l’héritage della griffe per il progetto della collezione Cruise 2021 infatti, Chiuri ha riconnesso la sua immaginazione creativa alla Puglia, terra del suo cuore dove ha passato gran parte della sua vita. https://www.youtube.com/watch?v=T5pBRKED0Bc Una terra in cui ancora vivono forme rituali antiche e credenze magiche, che in questo momento di crisi è sono state interpretate dalla stilista come parte di una dimensione utopica in cui immaginazione e partecipazione creano nuove modalità di descrivere il mondo. E, soprattutto, di ritracciarne il futuro. Leggi su vanityfair

