Chiara Nasti | il nuovo fidanzato è un calciatore

Chiara Nasti, famosa fashion blogger napoletana, ha presentato sui social il suo nuovo fidanzato. Ma lui non è nuovo al mondo dei vip! La 21enne ha deciso di utilizzare il suo amato Instagram per condividere con tutti i suoi fan il suo nuovo fidanzato: si tratta di Niklas Dorsch, centrocampista dell'Heidenehim. I due, i vacanza a Mykonos, hanno ufficializzato il loro amore con uno scatto pieno di passione!

aletheiadobrev : ma che ridere l’ultimo post di Chiara Nasti - stevecounz : Ma Chiara Nasti con chi cazzo si è messa? Ahah - iloveyou30OO : RT @rtamacc: quando criticate Chiara Ferragni penso a quanto vi meritereste un mondo di Damellis e Chiara Nasti che non sa manco farsi un t… - hjsjuliet_ : comunque vorrei fare come chiara nasti, va in vacanza e torna con il tipo calciatore - Adelaide91000 : Ma Chiara Nasti che dice ti amo al suo nuovo ragazzo conosciuto tipo da 1 settimana? Io sono senza parole -

Con l’estate arriva anche l’amore per Chiara Nasti. Archiviata la love story con Ugo Abbamonte, l’influencer napoletana si è fidanzata con il calciatore tedesco Niklas Dorsch. Ad ufficializzarlo è sta ...

La nota blogger è stata beccata insieme al calciatore tedesco a Mykonos e poi ha ammesso la loro relazione pubblicando la foto di un loro bacio su Instagram. Accanto la scritta: “Hai sconvolto la mia ...

