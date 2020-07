Chiara Ferragni incinta? Pancino sospetto, risponde lei: la foto (Di giovedì 23 luglio 2020) Si ritorna a parlare della seconda gravidanza di Chiara Ferragni. Mai confermata. Da mesi, ormai, serpeggiano pettegolezzi sull’imprenditrice digitale, ai quali solo oggi ha voluto dare una precisa risposta. Si spera sia quella definitiva. Chiara e Fedez non hanno mai nascosto il desiderio di diventare per la seconda volta genitori, ma questo non pare essere … L'articolo Chiara Ferragni incinta? Pancino sospetto, risponde lei: la foto proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

